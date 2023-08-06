Сальдо: ВСУ обстреляли автомобильный мост через пролив Тонкий в Херсонской области, фото: соцсети Владимира Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по автомобильному мосту в регионе. Мост соединяет популярный курорт, Арабатскую стрелку, с Геническом. Пострадал один человек, который в этот момент проезжал по мосту, о чём сообщил «КП-Херсон».

«Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Как всегда, перешедший к государственному терроризму подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей», - заявил Сальдо.

Уточняется, что из-за удара по мосту без газоснабжения остались около 20 тыс. жителей Херсонской области, так как возле моста проходил газопровод, снабжающий Геническ из Стрелковского месторождения. При этом сам мост, на который ВСУ потратили 12 ракет, не имеет стратегического значения.

По предварительным данным, нанесённый ущерб невелик, в ближайшее время неполадки будут устранены, а полотно моста и газопровод восстановят.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ применили HIMARS для удара по хлебозаводу в Токмаке.