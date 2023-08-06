ВСУ взяли ответственность за удары по мостам между Херсонщиной и Крымом Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины взяли ответственность за удары по мостам, находящимся на границе между Херсонской областью и Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В сообщении говорится, что силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения.

"Около 15:00 украинские силы обороны поразили два ключевых пути сообщения - Чонгарский и Генический автомобильные мосты", - приводит агентство информацию Управления.

Ранее Сальдо сообщил о том, что украинские войска ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в регионе. Кроме того, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по автомобильному мосту в регионе, соединяющему популярный курорт, Арабатскую стрелку, с Геническом. По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, ремонтные работы на Чонгарском мосту уже начались.