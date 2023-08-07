Аналитик рассказал о возможной реакции Зеленского на помощь США Тайваню Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не одобрит намерение Вашингтона оказывать военную поддержку Тайваню. Об этом пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Автор статьи сравнил эту ситуацию с саммитом НАТО в июле этого года, когда Зеленский «испытал крайне неприятный холодный душ». В публикации отмечается, что украинский президент даже не старался скрыть своего разочарование, когда осознал, что его фактически принуждают вести борьбу до тех пор, пока не будут исчерпаны последние ресурсы.

Как считает Босник, сейчас Вашингтон стоит перед сложным выбором: какой именно кризис считать более приоритетным – украинский или же тайваньский.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что вести любой конфликт на два фронта - крайне плохая идея. Однако, похоже, Соединенные Штаты решительно настроены делать именно это», — сказано в публикации.

Напомним, ранее сообщалось о планах президента США Джо Байдена обратиться к Конгрессу для одобрения закупок вооружения Тайваню на средства, которые ранее были выделены для Украины. Американский лидер заявил о якобы растущей угрозы со стороны Пекина.