Импорт США из Китая сократился на четверть за пять месяцев 2023 году

Импорт США из Китая сократился на четверть в 2023 году Фото: REUTERS

Компании США с января по май текущего года сократили импорт продукции из Китая на 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об пишет газета The Washington Post.

«За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сказано в заявлении.

Отмечается, что американские компании, в том числе HP и Lego, намерены сократить свою зависимость от китайских поставщиков. Издание сообщает об их попытках перестроить свои цепочки поставок, чтобы не быть «зажатыми между соперничающими сверхдержавами».

Как сообщается, такие шаги привели к тому, что по итогам мая этого года главным торговым партером США стала Мексика. Кроме того, на «доминирующее положение Китая» претендуют Вьетнам и Таиланд.

При этом источник издания в Минфине США заявляет, что сумма импорта, несмотря на сокращение объемов, с поправкой на инфляцию до сих пор остается на рекордно высоком уровне.

Напомним, в конце июня этого года сообщалось, что на фоне риска возникновения конфликта между Пекином и Вашингтоном, китайские военные моделируют сценарии «тотальной войны», в которой на КНР нападает гипотетический «синий альянс».