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НовостиПолитика7 августа 2023 6:38

Российские войска уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

ВС России также ликвидировали за сутки 15 бойцов ВСУ
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех лодок ВСУ

В Херсонской области сообщили об уничтожении трех лодок ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска за минувшие сутки уничтожили три лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне на Днепре. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две вражеские лодки близ острова Борщевой, еще одна лодка была ликвидирована в районе острова Белогрудый. Российские войска также уничтожили 15 военнослужащих ВСУ в островной зоне на Днепре.

Кроме того, силами РФ были уничтожены 120-мм минометом с расчетом вместе с боекомплектом и позиция ВСУ на Херсонском направлении, а на Каховском - гаубица Д-30 с боекомплектом и украинская позиция в районе Берислава.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении, а "Комсомольская правда" объяснила, зачем Киев гонит своих военных на верную смерть и увечья.