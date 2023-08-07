Украинский военнопленный заявил, что солдаты ВСУ узнают о наступлении из TikTok Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщает солдатам о наступлении. Об этом рассказал украинский военнопленный Ярослав Миронюк, отметив, что солдаты ВСУ не понимают, какую задачу они должны выполнить.

«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то говорит, что уже началось, а кто-то - что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать», - приводит РИА Новости слова пленного солдата.

Миронюк заявил, что о целях наступления солдаты ВСУ узнают из телевидения или TikTok, а из-за неопределенности украинские военные и попадают в плен.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что никаких сроков по украинскому наступлению не существует. По его словам, «командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи».