Украина больше не может скрывать тяжелые потери в рядах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис украинского президента Владимира Зеленского больше не может утаивать от своего народа реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

По словам американского эксперта, число кладбищ на Украине растет в геометрической прогрессии, что нельзя утаить от народа. "По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчиваются места для их захоронения", - сказал Риттер.

Американец добавил, что ВСУ бросают в бой всё больше людей и пытаются сломить волю военнослужащих ВС России, однако это приведет еще к большим потерям в рядах украинской армии.

"Все идет к тому, что к концу лета ВСУ легко потеряют полмиллиона человек убитыми", - заключил Риттер.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с момента начала украинского контрнаступления в течение июня и июля потери ВСУ превысили 43 тысячи бойцов.