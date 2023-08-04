Минобороны России озвучило потери ВСУ за июнь и июль

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала контрнаступления за июнь и июль составило более 43 тысяч военнослужащих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала контрнаступления за июнь и июль составило более 43 тысяч военнослужащих.

В оборонном ведомстве уточнили, что показатель 43 тысячи не включает в себя эвакуированных в украинские госпитали и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных высокоточным оружием в тыловых районах военнослужащих.

Ранее KP.RU назвал цифру уничтоженного вооружения ВСУ на линии боевого соприкосновения - свыше 4900 техники, включая 26 самолетов, 25 немецких танков Leopard и 21 американских БПМ Bradley.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен, а бойцы ВСУ спасаются бегством, оставляя тела павших в бою товарищей.