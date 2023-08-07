Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ на Южнодонецкое направление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская армия начала перебрасывать свои резервы на Южнодонецкое направление, в район населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Об этом в понедельник, 7 августа, срообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Там в центре внимания населенные пункты Старомайорское и Урожайное. Противник пытается атаковать населенные пункты, перебрасывает резервы», - приводит ТАСС заявление врио главы региона.

Напомним, в конце июля этого года, подразделения группировки «Восток» сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на Южнодонецком направлении на севере населенного пункта Старомайорское. Кроме того, как писал сайт KP.RU, отмечалось, что удалось пресечь две попытки украинский войск провести разведку боем на Запорожском направлении.