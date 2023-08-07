FT: с началом СВО оборонные компании Британии стали получать меньше инвестиций Фото: Александр ГЛУЗ

Оборонные компании Великобритании начали получать значительно меньше инвестиций, и их объёмы заметно сокращаются ещё с 2022 года, с начала спецоперации России на Украине. Издание Financial Times связывает это с ужесточением экологических требований.

«Чрезмерная осторожность (инвесторов) или неправильное применение принципов ESG (экологичного и социально-ответственного управления) оказывают существенное влияние на британский оборонный сектор», - цитирует издание исполнительного директора трейдинговой компании ADS Group Limited Кевина Крейвена.

Согласно данным Лондонской фондовой биржи, британские инвесторы сократили финансирование крупнейших национальных оборонных компаний BAE Systems и Qinetiq на 9% с начала 2022 года. Особенно инвесторы остро реагируют на сообщения об участии этих компаний в ядерных испытаниях и программах.

Из-за этой ситуации вышло так, что британская оборонка всё больше спонсируется из-за рубежа, а не внутренними активами. Особенно активно в этом участвуют США - доля североамериканских инвестиций в 2023 году составила 42%.

Ранее KP.RU сообщил, что Великобритания намерена довести финансирование оборонной промышленности до 2,5% ВВП королевства.