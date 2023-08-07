Минобороны Украины назвало самой горячей точкой Купянское направление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа, назвала самой горячей точкой на прошедшей неделе Купянское направление, отметив, что в районе Харькова шли самые тяжелые бои.

«На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону... Противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории», - заявил замглавы украинского военного ведомства в эфире телеканала «Рада».

Напомним, в минувший четверг, 3 августа, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о продвижении российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России заняли там более выгодные позиции.