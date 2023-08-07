«Очень, очень жутко»: в США заявили, что Украину превратили в мировую столицу торговли детьми Фото: Shutterstock

Украину превратили в мировую столицу торговли детьми для западных стран. Такое заявление в эфире программы Redacted News сделал американский журналист Клейтон Моррис.

«Ожидается, что в следующем году этот "бизнес по аренде матки" наберет обороты, и лучшее место для этого сейчас – Украина, где используют отчаявшихся женщин», — отметил он.

Моррис заявил, что компаниям в странах запада, предоставляющим услуги суррогатного материнства, нужны женщины из бедных стран для обеспечения своих клиентов. По его словам, на данный момент Украина стала для них идеальным местом.

Как заявляет телеведущий, с данной целью даже построили и специальные бункеры, в которых процесс может продолжаться без остановок. Он отмечает, что суррогатный бизнес – не единственное, ставшее популярным на Украине, указывая также на случаи извлечения и продажи органов.

«Это очень, очень жутко», — добавил он.

Напомним, ранее Нацполиция Украины объявила об активизации торговли людьми в стране. В ведомстве назвали эту проблему сверхактуальной, требующей коалиции усилий общества и правоохранителей.