Нацполиция Украины сообщила об активизации торговли людьми в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нацполиция Украины назвала проблему торговли людьми в стране актуальной, отметив, что такая тенденция объясняется уязвимым состоянием населения.

«Мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми 30 июля. На Украине эта тема – сверхактуальна», - сказано в сообщении ведомства, где заявили, что такая проблема требует коалиции усилий общества и правоохранителей.

Кроме того, в правоохранительных органах отметили, что граждане сталкиваются с торговлей людьми на фоне «новых рисков», среди которых отъезд граждан в другие страны, а также потеря жилья и рабочих мест.

По данным Нацполиция Украины, постоянно расследуются трудовая, а также сексуальная эксплуатация, использование женщин в суррогатном материнстве и продажа детей. Сообщается также о ряде других преступлений, которые нарушают права и свободы граждан Украины.

Напомним, в этом году в ООН предупредили о риске роста торговли людьми, указав на опасность возросшего числа беженцев. Незадолго до этого в Испании задержали 27 человек по делу об использовании украинских беженцев в нелегальном производстве и контрабанде табака.