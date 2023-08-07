Войска РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ около Макаровки Фото: REUTERS

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии, расположенный восточнее села Макаровка под Донецком. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Начальник пресс-центра заявил, что артиллерия также уничтожила временную базу украинских войск возле Угледара и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке от Урожайного.

Кроме того, артиллерией поражен пикап украинских военных в Новомихайловке. Поражены также минометный расчет и группа солдат ВСУ севернее Никольского.

«Огнем артиллерии уничтожены пикап с националистами в районе Новомихайловки, минометный расчет и группа боевиков севернее Никольского … Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица М777 западнее Нескучного», - сказано в заявлении начальника пресс-центра группировки.

Напомним, в понедельник, 7 августа, также сообщили, что российские военные за минувшие сутки уничтожили три лодки украинской армии в островной зоне на Днепре.