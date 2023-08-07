WP: Украина стала главным получателем помощи от США со времен Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со времён Второй Мировой войны, Украина стала ведущим направлением финансовой и военной помощи, передаваемой со стороны США. По оценкам газеты The Washington Post, изучившей данные Пентагона и Госдепартамента, Киеву передали из Вашингтона суммарно уже более 60 млрд долларов, в разных форматах, от непосредственной финансовой помощи, до вооружения и техники.

Сотрудник Брукингского института Майкл О'Хэнлон назвал цифры «запредельными», напомнив журналистам о том, что «план Маршалла» предполагал передачу странам Европы 150 млрд долларов за три года во время Второй Мировой войны, а сейчас за один год, одна Украина получила более 60 млрд долларов.

Согласно анализу только открытых данных, Киев получил от США 43 млрд долларов военной помощи. В эту сумму вошли поставки военной техники, финансирование производства вооружений и субсидии на закупку оружия у НАТО. Также Украине передали 20,5 млрд долларов экономической, и 2,6 млрд гуманитарной помощи.

Ранее KP.RU сообщил, что Германия начала замедлять поставки оружия и иной помощи в адрес Украины.