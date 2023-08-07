Экс-глава объединенных сил Британии предрек провал наступления Украины Фото: REUTERS

Украинские войска не смогут прорвать российскую линию обороны теми силами, которыми на сегодняшний день располагает Киев. Такое заявление сделал бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

«Украина должна показать, что она может продвигаться. Но все понимают, что, учитывая силы, находящиеся в распоряжении ВСУ, они неспособны опрокинуть российские войска в 2023 году», — передает CNBC заявление экс-командующего, который заявил, что боевые действия могут продолжиться в 2024 и 2025 годах.

Бэрронс отметил, что украинская армия только смогла подойти к первой линии российских позиций, представляющей глубокоэшелонированные укрепления. По его словам, возможность Киева прорваться к Азовскому морю стоит под вопросом.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинские войска несут серьезные потери. По его словам, везде Вооруженные силы Украины (ВСУ) были остановлены, а на некоторых участках российские подразделения не только отбивают атаки, но также и переходят в наступления.