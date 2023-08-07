Мэр Баден-Бадена предложит провести мирные переговоры между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Дитмар Шпет, мэр популярного курорта Баден-Баден, в Германии, намерен предложить подведомственные территории в качестве места проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Соответствующее предложение он направит в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшее время, сообщила газета Badische Neueste Nachrichten.

«Баден-Баден - лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», - уверен Шпет.

Политик подчеркнул, что исторически Баден-Баден был местом, где мирно встречались политики и представители самых разных государств и народов. Также на курорте есть вся необходимая материально-техническая база, чтобы провести в нём такую встречу.

Письма с предложением Шпет направит Шольцу, а также министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, в конце августа - начале сентября 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле не видят оснований для мирных переговоров с Украиной в настоящее время.