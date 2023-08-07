Погранслужба Польши запросила ещё тысячу солдат на границу с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничная служба Польши запросила у властей пополнение резервов на границе с Белоруссией. Предполагается, что на границу отправят дополнительно ещё одну тысячу солдат, о чём сообщил заместитель министра внутренних дел Мачей Вонсик в ходе пресс-конференции 7 августа 2023 года.

«На польско-белорусской границе наблюдается новая волна нелегальных мигрантов и новый этап гибридной войны. Польские патрули каждый день забрасывают камнями, ветками, петардами, бутылками», - заявил Вонсик.

Комендант польской погранслужбы Томаш Прага подчеркнул, что за неполный 2023 год было зафиксировано более 19 тыс. нелегальных попыток пересечения границы, тогда как за весь 2022 год таковых было только 16 тыс. случаев. Только за июль текущего года, по заявлениям Праги, было пресечено более 4 тыс. попыток проникновения в Польшу.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле считают Польшу ответственной за нагнетание обстановки на польско-белорусской границе.