Песков предупредил, что Польша склонна к нагнетанию напряженности на границе

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Польша склонна к нагнетанию напряженности на границе с Белоруссией, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, 1 августа в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что два вертолета из Белоруссии нарушили воздушное пространство страны. В связи с этим Польши в МИД Польши был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, которому выразили решительный протест и призвали Минск быстро и подробно объяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, накануне депутат Европарламента (ЕП) Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты, якобы нарушившие границу Польши, принадлежат службе охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко.