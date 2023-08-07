Президент ЮАР Рамапоса пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что президент страны Сирил Рамапоса пригласил на грядущий саммит БРИКС лидеров 67 государств, а также представителей 20 организаций. Пока что своё участие подтвердили 34 страны, о чём Пандор сообщила в ходе прямой трансляции.

«Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов БРИКС и Африки и диалоги "БРИКС плюс". Лидеры со всех континентов и регионов "глобального Юга"... На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран», - говорит глава МИД ЮАР.

Пандор также упомянула, что на саммит приглашены генсек ООН, и лидеры других международных организаций. Напомним, что мероприятие запланировано на 22-24 августа 2023 года, и пройдёт в Йоханнесбурге.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, вместо него лично будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.