Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 августа 2023 13:25

Президент ЮАР Рамапоса пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран

Своё участие подтвердили 34 страны
Сергей КУДРИН
Президент ЮАР Рамапоса пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран

Президент ЮАР Рамапоса пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что президент страны Сирил Рамапоса пригласил на грядущий саммит БРИКС лидеров 67 государств, а также представителей 20 организаций. Пока что своё участие подтвердили 34 страны, о чём Пандор сообщила в ходе прямой трансляции.

«Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов БРИКС и Африки и диалоги "БРИКС плюс". Лидеры со всех континентов и регионов "глобального Юга"... На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран», - говорит глава МИД ЮАР.

Пандор также упомянула, что на саммит приглашены генсек ООН, и лидеры других международных организаций. Напомним, что мероприятие запланировано на 22-24 августа 2023 года, и пройдёт в Йоханнесбурге.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, вместо него лично будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.