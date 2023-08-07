Россия запустила ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Россия запустила ракету «Союз-2.1 б» с космодрома Плесецк Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщает Министерство обороны РФ.

«В понедельник, 7 августа, в 16:20 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Пуск был совершен в интересах Минобороны, отметили в министерстве.

Напомним, в конце марта ВКС России совершили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Ракета вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ.

В начале февраля этого года с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Выведение грузового корабля на орбиту и его отделение от третьей ступени носителя прошли успешно.