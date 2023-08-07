В Госдуме призвали лишить басиста «Машины времени» звания заслуженного артиста России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член думского комитета по культуре Ольга Германова в беседе с «Абзацем» заявила, что басист группы «Машина времени» Александр Кутиков должен быть лишен почетного звания заслуженного артиста России после его негативных высказываний о специальной военной операции.

«Пусть он приезжает туда, где стреляют, и сделает выводы, глупые у нас живут люди или нет», - заявила парламентарий.

По ее мнению, такие артисты порочат свою Родину, а также не в состоянии защищать интересы страны.

Поводом для такого высказывания депутата стало то, что Кутиков назвал россиян, поддерживающих специальную военную операцию на Украине, необразованными. По его словам, в России уже давно существует режим «Советского Союза в худшем виде».

«Я до этого всего говорил, что государство, которое тратит столько денег на оборону и не тратит деньги на образование, через 20 лет получит массу необразованных людей. Все так и получилось», - сказал ранее артист.