«АвтоВАЗ» приостановит производство Lada Largus до II квартала 2024 Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Концерн «АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей всего семейства Lada Largus в связи с переводом производства из Тольятти в Ижевск.

Как передает «КП – Самара», причина приостановки выпуска – планы по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. На предприятии заявили, что концерн намерен нарастить объемы производства текущего модельного ряда, а также новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta.

По информации издания, «АвтоВАЗ» планирует выпустить в этом году 635 автомобилей Lada Largus тольок в Тольятти. В Ижевске компания хочет произвести опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

Напомним. «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Данная система будет устанавливаться на все модели Granta, начиная с версии Classic. Завод установил рекомендованную розничную цену на Lada Granta с функцией ABC от 772,5 тысячи рублей.