«Триколор» заявил об атаках на спутники связи со стороны сопредельного государства

"Триколор" успешно подавляли помехи. Фото ТАСС/ Владимир Смирнов

Российский оператор спутниковой связи «Триколор» сообщил, что в настоящее время производится новая волна массированных атак на спутники РФ со стороны «сопредельного государства». В компании заявили, что успешно отражают эти атаки, говорится на официальном сайте.

«С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства. Технические службы оператора "Триколор" успешно подавляли помехи, однако с 12 июня они стали мощнее и продолжительнее», - говорится в публикации.

Чтобы обеспечить стабильную спутниковую связь, компания начала применять новые технологические решения. С их помощью удалось полностью погасить любые негативные последствия от длительной атаки, осуществлённой в период с 21 по 25 июля 2023 года. Специалисты оператора трудятся в режиме 24/7, чтобы сокращать ущерб, наносимый вредоносными действиями соседнего государства.

Ранее KP.RU сообщил, что Киев, при поддержке западных специалистов, регулярно пытается воздействовать на гражданские спутники связи России.