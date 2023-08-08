Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами мятежников. Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер в понедельник 7 августа. Об этом информирует CNN.

Сообщается, что Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников, захвативших власть в стране. В частности, она встретилась с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму. В то же время на просьбу Нуланд о встрече со свергнутым президентом Нигера Базумом мятежники ответили отказом.

Виктория Нуланд беседовала с представителями военного командования нигерийских мятежников более двух часов и охарактеризовала эти переговоры как «чрезвычайно откровенные и временами довольно сложные».

Ранее в так называемом «Национальном совете по защите отечества», который пришел к власти в Нигере в результате государственного переворота, заявили, что в отношении Нигера готовится иностранное вторжение.

Эксперты считают, что назревающий вокруг Нигера конфликт может стать «значительным и разрушительным событием». Подробности здесь на KP.RU.