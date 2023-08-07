Мятежники в Нигере заявили, что против страны готовится агрессия из-за рубежа

Мятежники в Нигере заявили о готовящейся иностранной интервенции. Фото: REUTERS

В отношении Нигера готовится иностранное вторжение, заявили в так называемом «Национальном совете по защите отечества», который пришел к власти в Нигере в результате государственного переворота.

«Иностранное государство готовится напасть на наши земли», - цитирует заявление совета телеканал Al-Arabiya.

При этом не уточняется, о каком именно государстве идет речь. Мятежники подчеркнули, что ведут подготовку к возможной военной интервенции.

Также сообщалось, что мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство.

Тем временем страны, которые являются членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), согласовали план на случай военной интервенции в Нигер.

Ранее Генсек ООН Гутерриш призвал военных мятежников освободить президента Нигера. В ООН осудили попытку неконституционной смены правительства.

В то же время МИД Франции заявил, что Париж не собирается выводить войска из Нигера на фоне государственного переворота в этой стране. В Нигере находятся 1,5 тысячи французских военных.