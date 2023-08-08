Офис Зеленского признал разногласия по «формуле мира» на форуме в Джидде

В офисе Зеленского заявили о разногласиях по некоторым пунктам "формулы Зеленского" на саммите в Джидде. Фото: REUTERS

Страны-участницы форума в Джидде по урегулированию украинского конфликта не пришли к согласию по некоторым пунктам «формулы мира» Зеленского. В частности, не достигнуто соглашение по пункту, в котором сказано, что Москва якобы обязана возместить Киеву ущерб от боевых действий. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире украинского телевидения.

«Есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается», - сказал Ермак.

Чиновник отметил, что страны Глобального Юга потребовали объяснений по пункту «ответственности» России.

Напомним, в прошедшие выходные в Саудовской Аравии прошли двухдневные консультации по мирному урегулированию на Украине.

Ранее сообщалось, что участники переговоров по решению украинского конфликта в Джидде говорили об еще одном мирном плане, помимо того, что предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Новый план вместе с рядом государств представила Саудовская Аравия.