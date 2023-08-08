В Саудовской Аравии заявили, что Байден попал в тупик из-за ОПЕК+

В Саудовской Аравии заявили, что Байдене попал в тупик из-за ОПЕК+ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за желания ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть. Об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat.

В статье отмечается, что такие действия организации не позволяет американскому лидеру пополнить стратегический резерв страны. Как заявляет автор публикации, Вашингтон даже не в курсе движения цен на нефть.

Отмечается, что страны - члены ОПЕК+ не допустят обвала цен на черное золото. «Особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах», - говорится в публикации.

Автор статьи также заявляет, что США в значительной степени зависят от черного золота, а сегодня в мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения на нефть.

Напомним, накануне стало известно, что Россия продлит сокращение экспорта нефти в сентябре этого года. Как заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, экспорт черного золота в следующем месяце сократят на 300 тысяч баррелей в сутки.