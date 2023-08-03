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НовостиЭкономика3 августа 2023 14:15

Россия продлит сокращение экспорта нефти в сентябре 2023

Новак: Россия сократит экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре 2023
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия продлит сокращение экспорта нефти в сентябре 2023

Россия продлит сокращение экспорта нефти в сентябре 2023

Фото: REUTERS

Россия решила продлить меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь этого года. По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, экспорт черного золота будет сокращен в следующем месяце на 300 тысяч баррелей в сутки.

«Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», – рассказал вице-премьер журналистам.

Напомним, в августе 2023 Россия сократила поставки нефти на рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.

Как писал сайт KP.RU, согласно информации Международного энергетического агентства, Россия в июне этого года сократила экспорт нефти и нефтепродуктов до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным значением с марта 2021 года.