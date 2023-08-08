Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ожидает та же участь, что и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

«На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, отметив, что об этом «открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше».

Володин заявил, что «марионетки» Евросоюза и США всегда заканчивается одинаково. По его словам, от них просто избавляются.

Депутат заявил, что экс-главу Грузии запомнят только жующим галстук, назвав его изгоем, заключенным в тюрьме. Володин также назвал режим Саакашвили русофобским, отметив, что его поддерживали Евросоюз и страны Североатлантического, а то же самое на данный момент происходит с Украиной.

«Позже Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортируют, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии», - отметил депутат.

Напомним, ранее издание American Thinker заявило, что после провала наступления украинских войск Запад принудит Зеленского к мирным переговорам, а при отказе президента Украины последствия могут быть «непредсказуемыми». Как отмечается в публикации, страны, который ранее решительно поддерживали Киев, начали изменять свою риторику.