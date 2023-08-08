АТ: в случае отказа Зеленского от мирных переговоров последствия могут быть непредсказуемыми

Запад попытается принудить Зеленского к мирным переговорам, в случае отказа последствия могут быть непредсказуемыми, - АТ. Фото: REUTERS

После провала наступления ВСУ Запад принудит президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, а в случае его отказа последствия могут быть «непредсказуемыми». Такое мнение высказал колумнист издания American Thinker Джонстон Хервуд.

«Если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», - написал Хервуд, указав на то, что страны, которые ранее решительно поддерживали Украину, начали изменять свою риторику по отношению к Киеву.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страны-участницы форума в Джидде по урегулированию украинского конфликта не пришли к согласию по некоторым пунктам «формулы мира» Зеленского. В частности, не достигнуто соглашение по пункту, в котором сказано, что Москва якобы обязана возместить Киеву ущерб от боевых действий.

Ранее сообщалось, что участники переговоров по решению украинского конфликта в Джидде говорили об еще одном мирном плане, помимо того, что предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Новый план вместе с рядом государств представила Саудовская Аравия.