Мурашко сообщил о введении новой системы оплаты труда медиков с 2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал планы перехода на новую систему оплаты труда медиков. По его словам, изменения должны вступить в силу в 2025 года, а на данный момент идет отработка подходов в пилотных режимах.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда... сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», - заявил глава ведомства во вторник, 8 августа.

Напомним, в конце июля этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременно индексировать зарплаты людей в бюджетной сфере. Как заявил российский лидер, если не сделать этого, то бюджетники будут уходить с такой работы. Кроме того, глава государства отметил, что с 2018 года в стране двузначными темпами растет реальный уровень зарплат.