Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 5:47

Мурашко сообщил о введении новой системы оплаты труда медиков с 2025 года

Медиков ждут изменения в системе оплаты труда
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мурашко сообщил о введении новой системы оплаты труда медиков с 2025 года

Мурашко сообщил о введении новой системы оплаты труда медиков с 2025 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал планы перехода на новую систему оплаты труда медиков. По его словам, изменения должны вступить в силу в 2025 года, а на данный момент идет отработка подходов в пилотных режимах.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда... сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», - заявил глава ведомства во вторник, 8 августа.

Напомним, в конце июля этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременно индексировать зарплаты людей в бюджетной сфере. Как заявил российский лидер, если не сделать этого, то бюджетники будут уходить с такой работы. Кроме того, глава государства отметил, что с 2018 года в стране двузначными темпами растет реальный уровень зарплат.