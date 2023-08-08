Власти ДНР организовали встречу пленного бойца «Азова»* с его родителями Фото: REUTERS

Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали встречу пленного бойца украинского батальона «Азов»* Александра Афонина с его родителями, которых тот не видел с 2016 года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, в ходе Дебальцевской операции в 2015 году, Афонин мужчина передавал данные о передвижении войск ДНР, опубликовав их в своем аккаунте в Twitter. В 2016 году он втайне от близких перебрался в Киев, где получил повестку и поехал служить в Мариуполь в полк «Азов»* в 2020 году.

Афонин заявил, что после года пребывания в плену все переосмыслил.

«Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма за то, что я писал гадости и за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей», - заявил пленный, пообещав больше не заниматься подобным.

Боец также попросил прощения у родителей и сестры, заявив, что «оказался таким негодяем». Родители тем временем поблагодарили власти ДНР за возможность встретиться с сыном.

Напомним, ранее пенный боец «Азова»* рассказал, что весной прошлого года расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями, в которой было трое детей.

* Террористическая организация, запрещенная в России.