Сбер повысил ставки по базовым программам ипотеки на 0,8 п.п. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбер принял решение повысить ставки по базовым программам ипотеки на 0,8 п. п. Таким образом минимальная ставка теперь на «вторичку» составит 11,7%, а на квартиры в новостройке - 11,4%. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба банка.

«Рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам», - сказано в заявлении кредитной организации.

Отмечается, что по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач, ставки изменились, а с 4 августа этого года Сбер понизил ставки сразу по трем льготным программам для покупки квартир в рамках субсидирования.

Напомним, 21 июля этого года Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5% годовых. Как заявил регулятор, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основании оценки рисков, а также исходя из внутренних и внешних условий.