Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5% годовых

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки Фото: Shutterstock

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5 процента годовых. Об этом стало известно 21 июля после совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике.

В регуляторе отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основании оценки существующих рисков и исходя из внутренних и внешних условий.

Само же повышение ключевой ставки необходимо для реагирования на рост инфляции. Решение позволит остановить рост цен, а у людей и бизнеса появится больше желания хранить деньги, а не тратить их. Помимо этого повышение ключевой ставки положительно отразится на курсе рубля, поскольку вклады в национальной валюте станут более выгодными и покупка ценных будет иметь гораздо больший спрос.

Напомним, что ранее Центробанк сохранял ключевую ставку на уровне 7,5% годовых с сентября 2022 года. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор намерен вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% процентов годовых к 2025 году.