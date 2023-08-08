Рогов сообщил об уничтожении трех украинских ДРГ на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России утром во вторник, 8 августа, пресекли попытки действий трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) около населенного пункта Работино, расположенного на Запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Была попытка как минимум трех ДРГ противника зайти ранним утром. Они шли без техники. В результате стрелкового боя во всех трех случаях враг был или уничтожен, или рассеян. Подтвержденные данные: более десяти убитых и раненых», - приводит ТАСС заявление председателя движения «Мы вместе с Россией».

Напомним, в конце июля 2023 года представитель экстренных служб Херсонской области заявил, что российские войска предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ около острова Антоновский, уничтожив также склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.