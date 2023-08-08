В Генпрокуратуре прокомментировали поджоги военкоматов в российских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поджоги военкоматов в российских регионах совершили россияне по указаниям из Украины. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«Поджоги военных комиссариатов могут быть расценены как действие или диверсия. В ближайшей прокуратуре Российской Федерации проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что преступления были совершены по указаниям с Украины, поступающим по телефону. Было установлено, что звонки имели массовый характер, а по времени совпадали с датами успешного продвижения российских войск в зоне проведения спецоперации.

Сообщается, что звонившие россиянам лица представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также кредитных учреждений, склоняя их к поджогам якобы в целях погашения кредитов или же оказания содействия в задержании преступников. Генпрокуратура заявляет, что правоохранительные органы не привлекают граждан к содействию посредством телефонов

«Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее была задержана 51-летняя женщина, которая также пыталась поджечь военкомат, она заявила полицейским, что такое «задание» ей дали люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Позже после попытки поджечь военкомат в Приморье задержали матроса, заявившего, что ему звонили якобы со Следственного комитета, попросив его «помочь».