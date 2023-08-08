Сенатор Пушков: слова Зеленского говорят о провале плана Киева на встрече в Джидде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Критика украинским президентом Владимиром Зеленским бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы показала провал делегации Украины на встрече в Саудовской Аравии. Так считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее украинский лидер раскритиковал бразильского президента за предложения о гарантиях безопасности для Москвы, заявив, что Луиса Инасиу Лулы да Силвы не должен выступать с заявлениями его российского коллеги Путина.

«Раздражение Зеленского позицией Бразилии — еще одно доказательство того, что встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной, как это попытались изобразить некоторые западные СМИ», - отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков также заявил, что убеждения Бразилии о важности предоставления гарантий безопасности для Москвы разделяют многие страны Глобального Юга.

Ранее издание American Thinker заявило, что после провала наступления Украины западные страны принудят Зеленского к мирным переговорам, а при отказе украинского президента последствия могут быть «непредсказуемыми». Как отмечается, государства, который ранее решительно поддерживали Киев, начали менять свою риторику.