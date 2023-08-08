МВД предупредило о телефонных мошенниках с Украины, склоняющих россиян к диверсиям Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство внутренних дел (МВД) России на фоне участившихся поджогов военкоматов предупредило, что мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение диверсий и терактов. Так, сотрудники полиции фиксируют резкий рост числа поступающих из регионов РФ сообщений, что мошенники с Украины начали применять новую тактику.

«Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов», - сказано в заявлении МВД РФ.

Отмечается, что мошенники сообщают своим жертвам, что их деньги якобы пытаются украсть или же они уже похищены, однако есть шанс их вернуть. Согласно другому варианту, незнакомцы предлагают отомстить якобы аферистам. В некоторых случаях мошенники просто угрожают. В любом случае, все эти варианты заканчиваются требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. В полиции отметили, что такой прием аферисты начали массово применять лишь в течение последней недели.

«Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы», - сказано в сообщении МВД.

Отмечается, что чаще всего их жертвами становятся пожилые люди. В полиции добавили, что зафиксированы и случаи прямого обращения к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за деньги. По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить ведутся проверки.

В связи с происходящим в МВД просят россиян крайне внимательно относиться к подобным звонкам и сообщениям. В полиции также напомнили, что атаки на военные и стратегически важные объекты влекут за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что поджоги военкоматов в регионах страны совершили россияне по указаниям из Украины, поступающим по телефону. Было установлено, что звонки имели массовый характер, а по времени совпадали с датами успешного продвижения российских войск в зоне проведения спецоперации.