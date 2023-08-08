Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Июль этого года стал самым жарким месяцем за всю историю соответствующих наблюдений. Об этом пишет агентство France Press, ссылаясь на данные программы Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus.

«Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты», - приводит издание заявление заместителя директора Copernicus Саманты Берджесс.

Согласно представленным данным, июль этого года был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса по Цельсию. Средняя мировая температура в июле текущего года была на 0,72 градуса по Цельсию выше средней температуры для этого месяца за период с 1991 по 2020 годы.

Напомним, средняя температура на всем земном шаре за первую неделю июля 2023 года трижды обновила исторический максимум, достигнув в итоге 17,23 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд зарегистрировали в августе 2016 года. Эксперты связывали изменения с эффектом Эль-Ниньо, когда каждые 2-7 лет в центральной и восточной тропической части Тихого океана повышается температура воды.