ВСУ пытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 8 августа, пытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра около села Казачьи Лагеря. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, который уточнил, что все лодки были уничтожены во время попытки причалить.

«Украинские вооруженные формирования пытались высадить так называемый «десант» с двух катеров на левом берегу Днепра … Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки … находящиеся на них боевики оказалась в воде», - сообщил врио главы региона.

Напомним, днем ранее, 7 августа, представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что военнослужащие группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три лодки украинских в островной зоне на Днепре, ликвидировав 15 бойцов ВСУ.