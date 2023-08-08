Женщина госпитализирована после нападения акулы на пляже Нью-Йорка

Женщина госпитализирована после нападения акулы на популярном пляже Нью-Йорка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина была госпитализирована после нападения акулы около Рокауэй-Бич, который является одной из самых популярных достопримечательностей Атлантического побережья в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News, уточняя, что сейчас пострадавшая находится в критическом состоянии.

Как сообщают службы общественной информации Департамента полиции Нью-Йорка, акула напала на 50-летнюю женщину около 17:50 в понедельник, 7 августа. По данным NBC News, сейчас женщина находится в медицинском центре больницы Ямайки в критическом состоянии.

Департамент парков и отдыха города Нью-Йорка заявил, что акула укусила женщину за левую ногу. В заявлении местных властей отмечается, что после нападения спасатели очистили пляж, а правоохранители на вертолете безуспешно пытались найти акулу.

Напомним, британцев предупредили, что акулы-людоеды в поисках добычи мигрируют на север, поэтому вскоре могут направиться к берегам Ирландии и английского графства Корнуолл.