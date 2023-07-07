Акулы-людоеды в поисках добычи могут обосноваться у берегов Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акулы-людоеды в поисках добычи мигрируют на север, поэтому вскоре могут появиться в водах Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на данные американской организации Ocearch.

Как передает издание, по данным организации Ocearch, которая отслеживает несколько сотен таких хищников, уже летом этого года большие белые акулы в поисках добычи, скорее всего, направятся к берегам Ирландии и английского графства Корнуолл.

Специалисты заявляют, что британские воды стали идеальными для обитания акул, в том числе указывая на подходящий температурный режим от 14 до 20 градусов в летний период.

В издании уточняют, что ранее белых акул можно было заметить у побережья Великобритании нерегулярно.

Напомним, 8 июня этого года в результате нападения акулы-людоеда в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. После его гибели местные власти приняли решение на время закрыть все пляжи Хургады. Останки погибшего российского гражданина Владимира Попова доставили на Родину, а саму акулу собираются забальзамировать и выставить в египетском музее.