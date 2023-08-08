Глава PGZ Хвалек: польские механики начали чинить гаубицы Krab на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек сообщил, что польские механики ремонтируют поставленные Украине самоходные гаубицы Krab непосредственно на передовой.

«Мы также обучили около 100 украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять базовые ремонтно-сервисные работы», - рассказал Хвалек в интервью агентству РАР.

По словам директора PGZ, в мае этого года было создано подразделение PGZ Service Orel, занимающееся ремонтом нескольких десятков гаубиц Krab на Украине. Польские специалисты выполняют работы в полевых мастерских и на заводах Украины.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab. Речь идет о поставке 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Россия хочет остановить конфликт, но продолжает его Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения, отметил Путин.