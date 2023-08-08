Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сети Фото: Анастасия ОСИПОВА

Банк России разоблачил новую мошенническую схему, в которой злоумышленники выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, внутри которых есть вирусы. Об этом рассказали в Telegram-канале регулятора.

— Мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них зараженные документы. При этом хакеры используют метод SEO-poisoning, который позволяет таким ресурсам занимать одну из первых строчек в предлагаемом списке, — рассказали в ЦБ.

Если пользователь скачивает зараженный документ, то мошенники могут удаленно изменить банковские реквизиты в договоре компании. Вместо данных получателя средств, они указывают свои реквизиты. Также злоумышленники могут блокировать доступ к компьютерам компании и вымогать деньги за его восстановление.

Чтобы защититься от подобных схем, в Банке России посоветовали регулярно обновлять антивирус, запретить автоматическую установку и запуск программ, а также обращать внимание на адрес сайта, с которого планируется скачивание файла. Поддельные сайты обычно отличаются от настоящих одним символом.

Ранее KP.RU рассказывал о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники приглашают человека на личный прием в Центробанк. После этого они инициируют с жертвой разговор по телефону, в ходе которого пытаются получить данные банковской карты жертвы.