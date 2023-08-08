В Таиланде школьница родила в туалете и выкинула ребенка в мусорное ведро

Родившую девочку нашли с помощью записей с камер видеонаблюдения. Ее доставили в больницу к дочери. Там ей оказали медицинскую и психологическую помощь.

Школьница родила в туалете во время экскурсии, а затем выкинула ребенка в мусорное ведро. Об инциденте, который произошел в провинции Наратхиват в Таиланде, рассказало издание The Thaiger.

По информации СМИ, схватки у ученицы седьмого класса начали в автобусе во время экскурсии. Ее одноклассница увидела, что школьница испачкала сиденье кровью и обратилась к учительнице. Та отправила ученицу в туалет во время остановки на заправке.

В итоге школьница родила прямо в туалете, а новорожденного выкинула в мусорное ведро. Затем девочка молча вернулась в автобус.

Позже местные власти узнали о том, что в мусорном ведре на заправке был обнаружен ребенок. Родившую девочку нашли с помощью записей с камер видеонаблюдения. Ее доставили в больницу к дочери. Там ей оказали медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов на улице Красная Пресня в центре Москвы возле мусорных контейнеров местные жители обнаружили тело новорожденного мальчика, которого бросили на помойку. Спустя несколько часов задержали 37-летнюю мать ребенка, которая заявила, что ее сын был уже мертв, когда она отнесла его на мусорку.

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