Мэр Донецка сообщил об обстреле города со стороны ВСУ Фото: СЦКК ДНР

Артиллерия Вооруженных сил Украины начала массированный обстрел Киевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— Под массированным обстрелом Киевский район. В многоквартирных домах по ул. Щорса повреждено остекление. Подробности уточняются, — говорится в сообщении.

Глава города также призвал жителей города не покидать укрытий и быть осторожными. Он не исключил, что обстрелы могут повториться.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow. При этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что главная подлость украинских атак — попадание в поселковую школу.

Помимо этого четвертого августа стало известно, что ВСУ более ста раз за сутки атаковали Белгородскую область. В результате обстрелов были повреждены несколько домов и линия электропередачи.