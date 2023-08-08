В ВСУ признали плачевную ситуацию с украинской ПВО Фото: REUTERS

Уже осенью 2023 года в Киеве может начаться катастрофа из-за дефицита запасов ракет для ПВО. Такое заявление сделал полковник Вооруженных сил Украины в интервью для британского издания Times.

— Вы не можете планировать военные действия, если годовое производство боеприпасов к системам Patriot у вас составляет 100-150 штук. Мы истратили их всего за месяц, — подчеркнул офицер.

Он также спрогнозировал, что российским войскам удастся уничтожить всю энергетическую инфраструктуру и поэтому грядущая зима будет гораздо тяжелее предыдущей. Полковник добавил, что в декабре 2022 года Киев был на грани массовой эвакуации, а в этом году ситуация может повториться, поскольку система противовоздушной обороны не обеспечена достаточным количеством ракет.

Ранее KP.RU рассказывал, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провале наступления ВСУ. По его словам, именно утечки информации из западных стран срывают планы Киева.