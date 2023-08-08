Путин заявил об очень хороших показателях в строительной отрасли России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 августа, заявил, что строительная отрасль в стране показывает очень хорошие показатели и является крупным мультипликатором для экономики.

«Строительная отрасль – очень крупный мультипликатор для экономики и демонстрирует очень хорошие показатели», - сказал российский лидер в ходе совещания, посвященному развитию данной сферы.

Он также подчеркнул, что столько жилья, как сейчас, в России ранее никогда не строили.

«Это самый лучший показатель за всю историю России – 102,7 млн квадратных метров жилья», - отметил глава государства.

Кроме того, Путин поздравил участников отрасли с Днем строителя, который в стране отметят 13 августа.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказывал, что в прошлом году больше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Он также напомнил, что в России продолжают действовать льготные ипотечные программы.