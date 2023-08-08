Путин заявил о хороших показателях расселения из аварийного жилья в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 августа, рассказал о том, что показатели расселения из аварийного жилья в России являются хорошими, но необходимо продолжать работу в данном направлении.

На совещании, посвященном развитию строительной отрасли, российский лидер сообщил, что в 2022 году были расселены 3 млн квадратных метров жилья.

«Это очень хороший показатель, нужно это продолжать», - сказал глава государства.

Путин также напомнил, что расселение из аварийного жилья является одной из важнейших задач, которые стоят перед властями страны.

Летом прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал, что правительством будет запущена новая программа расселения из аварийного жилья. Ее задача - ускорить снос и реконструкцию домов, ставших непригодными для жизни за последние пять лет.